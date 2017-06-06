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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На одной из улиц Рязани будет запрещено парковать автомобили

16:06 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 21 июня на улице Спортивная в районе дома №13 будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.23 «Фотовидеофиксация» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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