На одной из улиц Рязани будет запрещено парковать автомобили

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 21 июня на улице Спортивная в районе дома №13 будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.23 «Фотовидеофиксация» и 8.24 «Работает эвакуатор».