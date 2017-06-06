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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани будут созданы Музей сахара и Музей лоскутного шитья

16:03 / Культура

Информация об этом прозвучала на заседании «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере», прошедшем сегодня в Рязанской областной библиотеки имени Горького. Создание новых объектов показа – одна из важнейших составляющих развития туристического бизнеса и индустрии досуга в Рязани. Об этом говорила на заседании начальник сектора содействия развитию туризма управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации г. Рязани Ж. Никонова.

Идея музея сахара родилась в результате изучения прошлого индустрии по производству этого продукта в Рязанской губернии. Об этом рассказала собравшимся креативный директор ООО ЮНИОН Н. Майзельс. В активе этой организации, как известно, есть уже действующий в нашем городе музей шоколада, привлекающий для посещений гостей города и рязанцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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