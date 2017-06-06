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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Три парка города Рязани ждут серьезные перемены и преобразования

15:58 / Культура

На заседании «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере», прошедшем сегодня в Рязанской областной библиотеки имени Горького, было рассказано об инициативе студентов Рязанского политеха. Она связана с преобразованием городской среды – предложены проекты реконструкции и развития парка имени Уткина на ул. Циолковского, парка у Дворца детского творчества и лесопарка, в связи с предстоящим приведением в порядок зоны, примыкающей к пристани. Проекты будут рассмотрены и приняты к исполнению в ближайшее время. В результате будет преобразовано пространство, привлекающее и сейчас к себе внимание многих рязанцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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