Три парка города Рязани ждут серьезные перемены и преобразования

На заседании «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере», прошедшем сегодня в Рязанской областной библиотеки имени Горького, было рассказано об инициативе студентов Рязанского политеха. Она связана с преобразованием городской среды – предложены проекты реконструкции и развития парка имени Уткина на ул. Циолковского, парка у Дворца детского творчества и лесопарка, в связи с предстоящим приведением в порядок зоны, примыкающей к пристани. Проекты будут рассмотрены и приняты к исполнению в ближайшее время. В результате будет преобразовано пространство, привлекающее и сейчас к себе внимание многих рязанцев.