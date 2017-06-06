Об этом рассказал участникам «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере» руководитель театра «Предел», член Общественной палаты Рязанской области Владимир Дель. На счету театра, участниками которого стали руководители школ района, четыре спектакля. Среди них – «Маленький принц» по произведению А. де Сент-Экзюпери. Кроме того, в Скопине действуют театр при библиотеке и три школьных театра. Так что, столице фестиваля гончаров впору стать еще и столицей театрального фестиваля.
Единственный в Рязанской области самодеятельный театр директоров школ успешно действует в г. Скопине
15:50 02.06.2017 / Культура
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани будут созданы Музей сахара и Музей лоскутного шитья
Три парка города Рязани ждут серьезные перемены и преобразования
Как в Рязанской области осуществляется поддержка творческих индустрий и инноваций