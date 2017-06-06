Музей рязанского купца очень скоро появится в Рязани

С такой инициативой выступил руководитель Центра исторического туризма «Лики прошлого», кандидат исторических наук Валентин Горбачев. Ему уже удалось создать в Рязани музей стрельца, ставший привлекательным объектом для рязанцев и гостей города.

Если Музей стрельца создан на территории, примыкающей к Рязанскому кремлю и бывшей когда-то стрелецкой слободой древнего города, то Музей рязанского купца будет связан с другим районом, в котором в древности жили рязанские ремесленники и торговцы. Таким образом в сферу внимания туристов будут вовлечены новые исторические территории и объекты нашего города.

Об этом шла речь на заседании «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере» в Рязанской областной библиотеке имени Горького.