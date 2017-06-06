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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Десять маршрутов по Рязанской области и тринадцать – по городу Рязани привлекают туристов в ходе реализации проекта «Я вам покажу»

16:24 / Культура

Эти маршруты проложены в стороне от привычных туристических троп и связаны с мало известными и редко посещаемыми, но примечательными и интересными историческими объектами. Это старинные храмы, усадьбы, жилые комплексы, культурные и промышленные объекты областного центра и районов области.

Руководитель проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева рассказала о его реализации участникам «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере», состоявшегося в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Экскурсии проводятся для детей и взрослых, для коллективных групп и отдельных семей, ставших гостями города и Рязанской области. Группы собираются через Интернет. Последней осуществленной в ходе реализации проекта идеей стала подготовка и издание яркой и занимательной печатной продукции, привлекающей внимание к историческим объектам г. Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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