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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В 5 районах Рязанской области в этом году в рамках программы развития села построят 10,9 км водопровода

16:32 / Экономика

Как сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, на реализацию на территории региона мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Рязанской области выделены субсидии из федерального бюджета в объеме 20,048 миллионов рублей.

С учетом субсидий из федерального и областного бюджетов общий объем финансирования составит 50,048 миллионов рублей.

В этом году планируется выполнить работы по строительству (реконструкции) пяти объектов водоснабжения и ввести в эксплуатацию 10,9 км водопроводных сетей в Кадомском, Касимовском, Кораблинском, Сараевском и Шацком районах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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