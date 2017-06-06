В 5 районах Рязанской области в этом году в рамках программы развития села построят 10,9 км водопровода

Как сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, на реализацию на территории региона мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Рязанской области выделены субсидии из федерального бюджета в объеме 20,048 миллионов рублей.

С учетом субсидий из федерального и областного бюджетов общий объем финансирования составит 50,048 миллионов рублей.

В этом году планируется выполнить работы по строительству (реконструкции) пяти объектов водоснабжения и ввести в эксплуатацию 10,9 км водопроводных сетей в Кадомском, Касимовском, Кораблинском, Сараевском и Шацком районах.