В Рязани можно научиться изготавливать изделия из муранского стекла и ювелирные украшения в техниках древних ремесленников

Участниками производственного процесса могут стать рязанцы и гости города в ходе экскурсии в артстудию Ягодкиных, которая принимает экскурсии на одной из старинных улиц Рязани.

Директор студии Иван Ягодкин рассказал об этом на заседании «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере», состоявшегося в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Вовлечение туристов в процесс изготовления ремесленных изделий – один из распространенных приемов творческой индустрии, он все активнее применяется в практике приема туристических групп в нашем регионе. Артстудия Ягодкиных проводит экскурсии и для детей с ограниченными возможностями, которые способствуют развитию и развлекают ребят.