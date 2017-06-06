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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани можно научиться изготавливать изделия из муранского стекла и ювелирные украшения в техниках древних ремесленников

16:32 / Культура

Участниками производственного процесса могут стать рязанцы и гости города в ходе экскурсии в артстудию Ягодкиных, которая принимает экскурсии на одной из старинных улиц Рязани.

Директор студии Иван Ягодкин рассказал об этом на заседании «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере», состоявшегося в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Вовлечение туристов в процесс изготовления ремесленных изделий – один из распространенных приемов творческой индустрии, он все активнее применяется в практике приема туристических групп в нашем регионе. Артстудия Ягодкиных проводит экскурсии и для детей с ограниченными возможностями, которые способствуют развитию и развлекают ребят.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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