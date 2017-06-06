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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани проверили качество ремонта одной из автодорог

16:57 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, качество ремонта дороги по улице Станкозаводской в Рязани проверили специалисты вошедшие в специально созданную рабочую группу. Эксперты лаборатории регионального минтранса провели исследования, результаты которых учли члены рабочей группы. В результате проверки специалисты признали работу подрядчика, осуществляющего ремонт дороги по улице Станкозаводской, удовлетворительной.

Вместе с тем в отношении должностных лиц, ответственных за организацию контроля за ходом дорожно-ремонтных работ в Рязани, проведены служебные проверки. Установлены факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей специалистами дирекции благоустройства города. К ним будут применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения. Речь идет об ошибках, допущенных подрядчиком при установке элементов дорожной инфраструктуры на проезде Речников, из-за отсутствия необходимого контроля за работами со стороны сотрудников муниципального учреждения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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