Гастрономический туризм получает развитие в Рязанской области

Древний Касимов - одна из самых перспективных точек роста туристической отрасли в регионе

Только в Касимове можно попробовать некоторые блюда древней татарской кухни. В кафе-ресторанах города разработано специальное сказочное меню на основе сказок Г.Х Андерсена, церемония чаепития в духе героев сказки о Снежной королеве. Город Касимов, в котором уже создано три частных музея и осуществляется единственный в регионе частно-муниципальный проект «Усадьба Кастровых», ищет новые подходы к организации экскурсионного обслуживания. Так, наряду с паломническим, детским познавательным начинает развиваться и гастрономический туризм, связанный с именем уроженки Касимова А. Ганзен, переведшей на русский язык сказки Андерсена.

Об этом рассказала начальник управления культуры городского округа г. Касимов Нина Чайко на заседании «круглого стола» «Поддержка творческих индустрий и инноваций в социально-культурной сфере», состоявшегося в Рязанской областной библиотеке имени Горького.