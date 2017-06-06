Экологический десант высадился в Касимове Рязанской области

В Касимове благоустройством занимаются не только коммунальные службы, но и активные горожане. Так, 31 мая экологический десант волонтёров очистил набережную Оки от зарослей дикорастущих кустарников и ясеневидного клёна, покрасил автобусные остановки в микрорайоне Черёмушки.

Это мероприятие ознаменовало старт социально значимого проекта «Чистый Касимов». Его инициировали сотрудники коммунального предприятия, члены молодёжной администрации города, лидеры волонтёрских движений колледжей и техникума, местное отделение партии «Единая Россия».

Проект получил поддержку администрации города, так как он помогает решить задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым: сделать все возможное для сохранения экологического равновесия, поддержания чистоты и порядка на всей территории Рязанской области.

В том же самом заинтересованы и жители Касимова. Поэтому более двухсот юношей, девушек и взрослых касимовцев собрались этим майским солнечным утром на смотровой площадке на ул. Набережной. О проекте «Чистый Касимов» собравшимся рассказала его руководитель Татьяна Юрлова:

– Идея понятна и проста. Мы хотим, чтобы наш город был красивым и уютным! И это нам по силам! Для нас важно и то, что наша акция помогает решить задачу, поставленную руководителем Рязанской области Николаем Викторовичем Любимовым. Он сделал приоритетным направлением повышение уровня экологического комфорта региона, бережное отношение к окружающему миру. В рамках нашего проекта планируются конкурсы и смотры, фестивали, акции по сбору макулатуры, высадка деревьев и кустарников, очистка водных объектов, мероприятия по благоустройству города.

После презентации проекта его участники отправились по участкам трудового фронта - вырубать кусты на склоне набережной, убирать мусор и раскрашивать автобусные остановки. Организаторы обещают сделать такие акции регулярными и привлекать к ним жителей Касимова. Ведь там, где убрал самостоятельно, сорить рука больше не поднимется.