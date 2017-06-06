Рязанские аграрии практически завершили яровой сев

По состоянию на 2 мая в регионе посеяно 280,6 тыс. га (102,3 процента) яровых зерновых культур, 24,9 тыс. га (96 процентов) кукурузы на зерно, 7,6 тыс. га (104 процента) сахарной свеклы, 42 тыс. га (85,6 процента) рапса и сурепицы, 48 тыс. га (99,6 процента) подсолнечника, 15,1 тыс. га (135,5 процента) сои, 3,9 тыс. га (56,2 процента) горчицы, 447 га (61 процент) овощных культур, 31 тыс. га (94,2 процента) кукурузы на силос, 33,9 тыс. га (111,4 процента) однолетних трав.
Посажено 4,4 тыс. га (92,6 процента) картофеля.
Источник: сайт министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.