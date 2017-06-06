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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские аграрии практически завершили яровой сев

18:21 / Экономика
Работы проведены на площади 492 тыс. га. Это 99 процентов от запланированного объема

По состоянию на 2 мая в регионе посеяно 280,6 тыс. га (102,3 процента) яровых зерновых культур, 24,9 тыс. га (96 процентов) кукурузы на зерно, 7,6 тыс. га (104 процента) сахарной свеклы, 42 тыс. га (85,6 процента) рапса и сурепицы, 48 тыс. га (99,6 процента) подсолнечника, 15,1 тыс. га (135,5 процента) сои, 3,9 тыс. га (56,2 процента) горчицы, 447 га (61 процент) овощных культур, 31 тыс. га (94,2 процента) кукурузы на силос, 33,9 тыс. га (111,4 процента) однолетних трав.

Посажено 4,4 тыс. га (92,6 процента) картофеля.

Источник: сайт министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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