Рязанские антимонопольщики обсудили вопросы торговли

УФАС России по региону совместно с бизнес-омбудсменом и представителями министерства экономического развития и торговли провело совещание по вопросу динамики развития торговых сетей на территории области. В соответствии с законодательством каждая торговая сеть не может занимать более 25 процентов торговых площадей в границах муниципального района и городского округа. Однако в ведомстве располагают данными о превышении допустимых лимитов в ряде районов. Представителям торговых сетей было рекомендовано отказаться от части торговых площадей, которые они занимают «сверх нормы». Кроме этого, выработаны рекомендации по взаимодействию местных производителей и ритейлеров. Профильным министерством составлен список надежных местных производителей продуктов, с которыми сетевики могут иметь дело.