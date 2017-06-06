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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские антимонопольщики обсудили вопросы торговли

18:22 / Экономика
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанские антимонопольщики обсудили вопросы торговли
Фото: Михаил Скрипников.

УФАС России по региону совместно с бизнес-омбудсменом и представителями министерства экономического развития и торговли провело совещание по вопросу динамики развития торговых сетей на территории области. В соответствии с законодательством каждая торговая сеть не может занимать более 25 процентов торговых площадей в границах муниципального района и городского округа. Однако в ведомстве располагают данными о превышении допустимых лимитов в ряде районов. Представителям торговых сетей было рекомендовано отказаться от части торговых площадей, которые они занимают «сверх нормы». Кроме этого, выработаны рекомендации по взаимодействию местных производителей и ритейлеров. Профильным министерством составлен список надежных местных производителей продуктов, с которыми сетевики могут иметь дело.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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