Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума

2 июня состоялось пленарное заседание 21 Петербургского международного экономического форума, которое открыл Президент РФ Владимир Путин. В заседании принял участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

В пленарном заседании участвовали руководители правительства РФ, ряда иностранных государств, депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, представители крупных промышленных корпораций, финансовых структур, общественных организаций.

Глава государства подробно остановился на вопросах, касающихся нового формата взаимодействия государств, совместного противостояния современным вызовам и рискам, решения экологических проблемы, независимости судебной системы, реализации потенциала российской науки. «Мы способны добиваться лидерства по целому ряду направлений так называемой новой экономики, прежде всего цифровой. Российские IT-компании, безусловно, глобально конкурентны», – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

В своем выступлении Президент РФ Владимир Путин отметил, что российский ВВП растет третий квартал подряд. «В апреле прирост составил уже 1,4 поцента. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов – специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса», – сказал глава государства. По его словам, эксперты и зарубежные инвесторы отмечают высокое качество российской макроэкономической политики. «Для них это весомый аргумент в пользу работы на российском рынке», – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. По его словам, по итогам первого квартала 2017 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику России составил 7 млрд. долларов – лучший показатель за последние три года. «В целом инвестиции в первом квартале выросли на 2,3 процента. Таким образом, сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Это еще одно свидетельство того, о чем я уже говорил, – экономика вступает в новую фазу роста», – сказал Президент РФ Владимир Путин.

Особое внимание в выступлении главы государства было уделено развитию бизнеса. «Обращаюсь ко всем главам российских регионов – здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Важнейшее, принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет эффективная защита их прав, их собственности», – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Комментируя итоги пленарного заседания Форума, глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что тема привлечения инвестиций имеет важнейшее значение. «Это необходимое условие для развития, это обеспечивает приток денежных средств, человеческих ресурсов, новых технологий. И только в этом случае экономика будет развиваться, будут расти доходы предпринимателей, зарплаты людей, пополняться бюджет», – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин сделал акцент на очень перспективном направлении – развитии цифровых технологий. «У нас есть все предпосылки для создания IT-кластера. В Рязанской области очень хорошо ведется подготовка кадров в этом направлении, сильные радиотехнический и политехнический университеты, которые готовят специалистов. Стоит подумать о том, чтобы на базе одного из вузов появился такой кластер, куда бы вошли наши IT-компании. Во многих регионах аналогичные кластеры уже есть. Они дают синергию: кто-то получил заказ, и весь кластер объединяет усилия, быстро и качественно выполняет работу. Сообща легче разрабатывать новые продукты. Это серьезная задача, которая перед нами стоит и у нас есть кому ее выполнять». По словам главы региона, к созданию кластера можно будет, в первую очередь, привлечь компанию Яндекс, которая на территории Рязанской области построила суперсовременный центр обработки данных.

Важнейшей темой врио губернатора Рязанской области назвал цифровые технологии. «Сегодня они востребованы буквально во всем. Молодые рязанские предприниматели, с которыми я встречался на Форуме, создали продукт, который позволяет пользоваться беспилотным трактором. Это реально сделано, они готовы его тестировать. Главное – это поддержать, чтобы об этом узнали, чтобы люди шли в эту сферу, инвестировали цифровые технологии в производство», – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона отметил, что очень обнадеживающе звучат слова Президента РФ Владимира Путина об инвестициях в инфраструктуру.

Практически на условиях ипотеки инвестор строит за свои средства дороги, мосты, а государство будет расплачиваться с ним в течение нескольких лет. То есть мы можем уже сейчас делать то, что необходимо: строить Южный обход и необходимые развязки Северного обхода Рязани, несколько мостов. У нас много задач, которые нужно выполнить. Эти моменты я для себя отметил, и мы будем двигаться в этом направлении, – подчеркнул врио губернатора Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области