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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Вопросы обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Рязанской области

21:00 / Актуально

Заседание комиссии в режиме видеоконференцсвязи провел сегодня заместитель председателя регионального правительства Алексей Тюменев. В работе участвовали руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств, ведомств, главы муниципальных образований области.

На заседании было отмечено, что в настоящее время реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности лагерей отдыха в период летней оздоровительной кампании. Проведены проверки, по итогам которых нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. В ходе обследований с руководителями и обслуживающим персоналом проведены дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на воде. В настоящий момент в Рязанской области допущены к эксплуатации 45 пляжей, где купание официально разрешено. В течение всего купального сезона будут проводиться надзорно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей на водных объектах. Заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев подчеркнул, что в преддверии купального сезона будет усилена профилактическая работа с населением по разъяснению правил поведения на воде, при этом особое внимание должно быть уделено выбору мест для купания.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 июня 2017 года
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