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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Не менее 10 хозяйствам начинающих фермеров в Рязанской области предоставят гранты

09:00 / Экономика
Отбор хозяйств уже начался: в региональном минсельхозе состоялось первое заседание комиссии по отбору начинающих фермеров

В работе комиссии приняли участие представители органов власти, фермерского сообщества, специалисты аграрной отрасли, представители кредитных и общественных организаций.

Свои планы развития представили главы 23 крестьянских (фермерских) хозяйств из Сасовского, Скопинского, Касимовского, Спасского, Сараевского, Милославского и других районов. Большинство проектов заявителей направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, кроме того, начинающие фермеры намерены заниматься выращиванием зерновых культур, картофелеводством, овощеводством защищенного грунта, разведением рыбы (форели и осетра). Члены комиссии отметили высокий уровень проектов, претендующих на поддержку в 2017 году.

В текущем году на поддержку начинающих фермеров планируется направить 24,2 млн рублей, в том числе 23 млн рублей за счет средств федерального бюджета. В общей сложности планируется поддержать не менее 10 хозяйств начинающих фермеров. Окончательные результаты конкурсного отбора среди начинающих фермеров станут известны уже на этой неделе, сообщили в областном минсельхозе.

Напомним, за 5 лет в Рязанской области 85 начинающим фермерам выделены средства на развитие мясного и молочного скотоводства, кролиководства, пчеловодства, рыбоводства, овощеводства открытого и закрытого грунта, производства зерновых и кормовых культур.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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