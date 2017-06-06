В рамках проекта «Фестивальное лето на Почтовой» рязанцы открыли туристический сезон

В праздничной программе «Ключи от лета» свои услуги горожанам предложили более 40 предприятий и организаций сферы туризма из Рязани и районов области

Гостей фестиваля пригласили на экскурсии. На объектах показа им будут предложены интерактивные программы, фрагменты которых были продемонстрировали на Почтовой в минувшую пятницу.

Традиционные фестивали «За Окой пасутся Ко...», «В Рязани — грибы с глазами», «Старая Рязань», «Слава Добрыни», «Малина», «Битва на Воже», «Золотая ладья», «Секреты средневековых мастеров», «В Рязани – грибы с глазами» состоятся и в этом году, но зрители от них ждут каких-то «изюминок». Организаторы, конечно, стараются разнообразить сценарии праздников, информируя о событиях жителей соседних регионов, но на фестивали, в основном, приезжают пока только рязанцы.

Иногородние туристы с удовольствием посещают Константиново (более 300 тысяч человек в год), Касимов – город татарской и русской культур с музеями колоколов, бабочек и самоваров, Клепиковский район с извилистой Прой, по которой на байдаках сплавляются семьи из Москвы, Владимира и Тулы. В Рязани в новом сезоне планируют развивать промышленный туризм. Инициативу в этом деле проявило руководство предприятия «Русская кожа».

На Почтовой в день открытия туристического сезона рязанцам была представлена сахарная мануфактура «Сахароваръ». В Рязани она работает уже год и вызывает немалый интерес. Гастрономический туризм всегда привлекал гостей региона, но сахаровары решили пойти дальше выпуска леденцовой продукции. В Рязани, на улице Соборной, они открывают музей сахароварения, в одном из залов которого будет воссоздан свеклосахарный завод, построенный Николаем Петровичем Шашковым и показанный Александру I во время его визита в Рязань.

Желающим составить индивидуальную программу пребывания в регионе на помощь придет туристско-информационный центр, который скоро отпразднует официальное новоселье в здании на Почтовой (там многие годы располагалась часовая мастерская). Техническое открытие уже состоялось, и ТИЦ начал принимать посетителей. Одним из первых его посетителей стал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

В день открытия туристического сезона на Почтовой глава региона Николай Любимов завил на Петербургском международном экономическом форуме о том, что в этом году поток туристов в Рязанскую область увеличится на 30 процентов. В прошлом году регион посетили 1 миллион 200 тысяч туристов.