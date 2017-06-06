Определены победители чемпионата Рязанской области по стрельбе из лука

В минувшие выходные в д. Семено-Оленинское Рязанского района во второй раз прошел чемпионат области по 3D стрельбе из лука (стрельба из лука по объемным мишеням). Организаторы турнира - министерство молодежной политики, физической культуры и спорта области, Рязанская региональная федерация стрельбы из лука и арбалета при поддержке спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинское» – постарались сделать все, чтобы спортсменам было комфортно, что для стрелков из лука немаловажно. В этом виде спорта успех во многом определяют такие качества, как уравновешенность характера и хладнокровие.

В турнире приняли участие спортсмены не только Рязанской, но и Курской, Брянской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей. По результатам соревнований победителями стали Александр Морозов (Исторический лук), Олег Бажин (Лонгбоу), Людмила Ларева (Лонгбоу), Борис Голубцов (Баребоу), Денис Сидоров (Инстинктив), Дарья Конюкова (Инстинктив), Павел Боровков (Спортинг).