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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Определены победители чемпионата Рязанской области по стрельбе из лука

09:11 / Спорт
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Определены победители чемпионата Рязанской области по стрельбе из лука
Фото: Вячеслав Астафьев.

В минувшие выходные в д. Семено-Оленинское Рязанского района во второй раз прошел чемпионат области по 3D стрельбе из лука (стрельба из лука по объемным мишеням). Организаторы турнира - министерство молодежной политики, физической культуры и спорта области, Рязанская региональная федерация стрельбы из лука и арбалета при поддержке спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинское» – постарались сделать все, чтобы спортсменам было комфортно, что для стрелков из лука немаловажно. В этом виде спорта успех во многом определяют такие качества, как уравновешенность характера и хладнокровие.

В турнире приняли участие спортсмены не только Рязанской, но и Курской, Брянской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей. По результатам соревнований победителями стали Александр Морозов (Исторический лук), Олег Бажин (Лонгбоу), Людмила Ларева (Лонгбоу), Борис Голубцов (Баребоу), Денис Сидоров (Инстинктив), Дарья Конюкова (Инстинктив), Павел Боровков (Спортинг).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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