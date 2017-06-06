Глава рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор должен чувствовать позитивную опеку над собой»

Врио губернатора высказал это мнение на Петербургском международном экономическом форуме во время панельной дискуссии «Регионы России: взгляд инвестора»

Дискуссия состоялась 3 июня и была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются российские и иностранные инвесторы в субъектах РФ, факторам, влияющим на принятие решений о вложении капитала. Кроме того, были рассмотрены результаты проверочных мероприятий, проведенных «Клубом лидеров», который объединяет предпринимателей более чем сорока российских регионов. В ходе «контрольных закупок» оценивалось качество работы региональных институтов по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса, а также деятельность по созданию зон развития, в том числе индустриальных парков и бизнес-инкубаторов.

Глава рязанского региона Николай Любимов обозначил ряд основных параметров, необходимых для успешной работы по привлечению желающих вложить капитал. «Самое главное, чтобы профессиональная команда, которая работает с инвестором, могла опираться на конкретные предложения, чтобы в Рязанской области был продукт в виде управляемой площадки с возможностями для подключения, чтобы все разрешения получались достаточно быстро, чтобы это делалось в “едином окне”», – сказал глава региона. По его словам, обязательным условием является сопровождение проекта на всех стадиях его реализации.

Инвестор должен чувствовать позитивную опеку над собой, заботу и помощь даже после того, как проект начнет действовать. Бывают трудности, связанные с контрольно-надзорными органами, перевозками, сбытом. Необходимо лоббировать интересы инвестора, – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона уточнил, что в Рязанской области есть ряд перспективных инвестпроектов, в основном они связаны с модернизацией действующих производств: «Сейчас стараемся привлекать инвесторов на системной основе. В том числе и здесь, на площадках Форума, договаривались о контактах, чтобы люди приехали к нам, посмотрели наши возможности. Эти проекты мы будем обязательно продвигать».

Сейчас главное – очень мощно стартовать, найти площадки, наиболее удобные для инвесторов, – отметил врио губернатора.

Он добавил, что Рязанская область заинтересована в притоке как отечественных, так и зарубежных инвестиций. «И те, и другие могут быть носителями новых технологий, новой культуры производства, те и другие создают дополнительные рабочие места, платят налоги», – сказал Николай Любимов.

В беседе с журналистами глава региона прокомментировал свое предложение, высказанное на Форуме, о выплатах на первого ребенка. «Большинство эту идею поддерживают. Это станет хорошим стимулом для повышения рождаемости, даст уверенность будущим родителям, что их поддержит государство. Я думаю, что мы к этому придем», – отметил врио губернатора.

Говоря об итогах Петербургского международного экономического форума, глава рязанского региона отметил, что удалось сделать больше, чем планировалось. «График был напряженным, состоялось много встреч, было много новых контактов. Это послужит на пользу Рязанской области», – сказал врио губернатора.

Источник: сайт правительства Рязанской области