В Рязанской области появятся «Магазин верных решений» и «Народный бюджет»

Проекты будут реализованы в рамках подписанного во время Петербургского международного экономического форума главой региона Николаем Любимовым и генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой Соглашения о внедрении в Рязанской области успешных практик предоставления гражданам госуслуг

В проекте АСИ «Магазин верных решений» собраны лучшие практики предоставления государственных услуг гражданам, выявленные по итогам всероссийского конкурса, проводившегося среди субъектов Российской Федерации. Разработана отраслевая модель создания комфортной городской среды и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Согласно Соглашению, в регионе планируется внедрить и практику «Народный бюджет», что позволит эффективно реализовывать муниципальные инициативы. Документом предусмотрено такое направление, как «Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов». Кроме того, будет использоваться практика «Гражданские инициативы и сервис электронных референдумов», что позволит активно вовлекать заинтересованных граждан в выработку и принятие решений, важных для региона, с применением сервиса электронных опросов.

По словам врио губернатора Николая Любимова, в Рязанской области уже реализован ряд успешных практик, разработанных АСИ, которые хорошо зарекомендовали себя.

Внедрение новых продуктов будет продолжено для того, чтобы улучшать жизнь людей. Эти практики направлены на укрепление диалога власти и граждан, поддержку проектов, которые предлагают жители региона, на благоустройство, – подчеркнул Николай Любимов.

Он поблагодарил руководство АСИ за инициативы, предложенные к реализации, и выразил уверенность, что совместная конструктивная работа будет продолжаться.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева высоко оценила тесное сотрудничество с регионом. «Именно в этом мы видим свою основную задачу. Очень хорошо, когда регионы не конкурируют между собой, а делятся лучшими решениями по различным направлениям социально-экономического развития друг с другом. Такой механизм, как «Магазин верных решений» позволяет нам оперативно внедрять лучшие разработки по всей стране. Уверена, что Рязанская область использует наработки других регионов и станет сама «шкатулкой» новых практик, которые можно распространить по всей стране. Ждем инициатив, предложений, которые можно тиражировать на федеральном уровне», – подчеркнула генеральный директор АСИ.

Источник: сайт правительства Рязанской области