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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани переименуют остановку общественного транспорта

09:51 / Актуально
В Рязани переименуют остановку общественного транспорта

С 7 июня остановочный пункт «ЦДМ «Гермес» на улице Новой будет называться «Автошкола ДОСААФ». Администрацией города Рязани принято постановление о его переименовании, информирует управление транспорта.

Соответствующие изменения были внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципального образования – город Рязань, размещенный на официальном сайте администрации города Рязани, и в разрешительную документацию троллейбусов №№ 2, 15 и автобусов №№ 4, 6, 17, 20, 22, 31, 32, 33, 47, 53, 77, 96, 98.

Перевозчики уведомлены о необходимости с 7 июня обеспечить посадку и высадку пассажиров в автобусы, обслуживающие эти маршруты, во всех остановочных пунктах, предусмотренных разрешительной маршрутной документацией, своевременно разместить информацию об изменениях наименований остановочных пунктов в салонах транспортных средств и провести необходимый инструктаж водительского состава.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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