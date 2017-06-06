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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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«В куклы играют все»: в Рязани открылась народная мастерская по изготовлению традиционной и современной игрушки

10:17 / Культура
«В куклы играют все»: в Рязани открылась народная мастерская по изготовлению традиционной и современной игрушки

2 июня в областной библиотеке им. Горького состоялась презентация культурно-исторического проекта коллектива арт-галереи «Для тебя». Идея проекта – научить людей делиться эмоциями и переживаниями, занимаясь изготовлением кукол. По мнению инициаторов, «это творческое дело имеет колоссальное объединяющее начало, пробуждает в людях историческую память, обращает к изучению и бережному отношению к традициям».

К участию в проекте художники призывают всех жителей и гостей Рязани. Для всех желающих будут проводиться регулярные бесплатные мастер-классы. «За несерьезным названием – «В куклы играют все» – кроется глубокий смысл, – рассказывает один из инициаторов проекта Людмила Селицкая. – Овладевая нехитрой техникой изготовления куклы, вольно или невольно мы «вспоминаем» традиции наших предков, начинаем лучше чувствовать и понимать, кто мы и откуда».

О том, насколько важен и интересен проект для города, говорит состав участников презентации. Кроме жителей, познакомиться с инициативой художников пришли директор областной библиотеки им. Горького Наталья Гришина, ректор Рязанского института развития образования, первый заместитель секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия» Андрей Кашаев, директор детской художественной школы №1 Ирина Гальцева, и уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина.

«Кукла – не просто детская игрушка, – сказал Андрей Кашаев. – Это символ детства, которое было у каждого, атрибут чего-то очень дорогого и ценного, о чем помнишь всю свою жизнь». Он поделился знаниями о том, каких кукол и почему делают в разных районах области, и заявил, что стартовавший проект может послужить «популяризации нашего богатого народного творчества». Андрей Кашаев рассказал, что инициатива художников поддержана местным отделением партии «Единая Россия», так как проект «очень серьезный» и решает крайне важную стратегическую задачу, которую ставит глава региона Николай Любимов. Это возрождение культурно-творческого наследия для повышения туристической привлекательности области, что, в свою очередь, является одним из приоритетных направлений инвестиционного развития Рязанской области.

В ходе презентации проекта участники смогли познакомиться с коллекцией уникальных кукол, которые долгие годы собирает и бережно хранит Наталья Гришина, а также принять участие в мастер-классе и сделать свою первую куклу – белого ангела.

Мастер-классы проекта «В куклы играют все» будут проходить в арт-галерее «Для тебя», расположенной в г. Рязани на ул. Кольцова, д. 14, еженедельно. Следующее открытое занятие состоится 9 июня в 15.00. Изготовленных кукол можно забрать с собой, а можно оставить для аукциона, который будет организован в пользу детей, воспитывающихся в детских домах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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