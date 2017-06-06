В Рязани внедряют здоровьесберегающие технологии

20 трудовых коллективов предприятий областного центра приняли участие в спортивном фестивале «Я и ГТО»

В рамках городской Спартакиады трудящихся 3 июня на манеже «Юность» стартовал фестиваль «Я и ГТО» проекта «Здоровая Рязань: физкультура и спорт как фактор здоровьесберегающих технологий». Нормативы комплекса по ряду дисциплин сдали сотрудники 20 предприятий и организаций города. Для 11 рязанцев итогом фестиваля стало обладание «золотым значком» отличия ВФСК «ГТО».

С целью привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом все больше горожан – а, по словам главы региона Николая Любимова, к 2020 году их число должно возрасти до более чем 40 процентов от общего числа жителей города, против сегодняшних 35 процентов, – управление по физической культуре и массовому спорту разрабатывает все новые форматы. Многие из них – инициативы трудовых коллективов. Так, фестиваль «Я и ГТО» состоялся, благодаря усилиям педагогов и тренеров СДЮШОР «Юность», разработавшим проект «Здоровая Рязань: физкультура и спорт как фактор здоровьесберегающих технологий».

Директор СДЮШОР «Юность» Наталья Попкова, приветствуя участников фестиваля, напомнила, что «физическая культура является наикратчайшим путем поддержания здоровья на должном уровне». «Это целиком и полностью соответствует государственной политике в области пропаганды здорового образа жизни, актуальной региональной повестке, направленной на сохранение и укрепление человеческого потенциала, реализацию которой глава региона Николай Любимов считает одной из приоритетных для успешного развития области», – сказала Наталья Попкова.

В фестивале приняли участие команды Государственного приборного завода, Рязаньэнерго, завода «Красное знамя», Рязанского радиозавода, МП «Водоканал», Ново-Рязанской ТЭЦ, Центра стандартизации и метрологии, завода Тяжпрессмаш, управления Рязанского троллейбуса, группы копаний «Автоимпорт», производственно-технического предприятия «Гранит», Сбербанка России, группы компаний «Эра», Агротехнологического университета, МП «Рязанские тепловые сети», ТД «Барс», предприятия «Русская кожа», завода «Теплоприбор», МП «Автоколонна 1310», организации «Прио-форм». Участники сдавали нормативы ГТО блока «спортивной гимнастики»: отжимание, подтягивание, наклоны.

По результатам сдачи нормативов в этот день 11 человек полностью отработали программу комплекса на «золотой значок». Восемь представителей рязанских трудовых коллективов были отобраны для участия в областной Спартакиаде трудящихся, которая в этом году пройдёт в Сасове. Их и всех участников фестиваля приветствовали депутат Государственной Думы ФС РФ Елена Митина, депутат Рязанской городской Думы Игорь Яшин, другие почетные гости.

На официальном сайте ВФСК «ГТО» зарегистрировано 23 487 рязанцев. C начала года нормативы сдали более 800 человек в рамках Спартакиад и иных спортивных акций. При этом, по данным Муниципального центра тестирования, за первый квартал этого года обладателями значков отличия стали 146 жителей города.