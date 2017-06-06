В Рязанской области таланты детей раскрывает «Творческая лаборатория»

Педагоги Спасской школы искусств придумали, как совместить приятное с полезным: сделать летние каникулы временем развития внутреннего мира ребенка и расширения его границ познания. Инициативная группа из коллектива школы разработала и презентовала проект «Творческая лаборатория как новая форма эстетического и художественного развития детей».

– Мы хотим, чтобы дети соприкоснулись с искусством, причем с такими его видами, которых нет в нашей школе и в городе, – говорит директор Спасской школы искусств Татьяна Измайлова. – Проект родился не на пустом месте. С его помощью мы решаем одну из задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым. Он неоднократно подчеркивал, что молодежь должна иметь возможность реализовать свой потенциал. А для того, чтобы этот потенциал реализовать, его надо сначала выявить. Вот почему мы хотим создать условия для того, чтобы наши дети могли расширить свой кругозор, попробовать себя в новых видах искусства и творчества.

– «Творческая лаборатория» начнет свою работу с 26 июня, когда закончатся все экзамены, школьная практика и можно будет занимать детей интересными и познавательными делами, – рассказывает один из инициаторов проекта, преподаватель школы искусств Татьяна Березина. – Будут проходить мастер-классы по четырем направлениям. Это работа с тканью, это современное танцевальное искусство, это лепка из глины и актерское мастерство. Как видите, все направления позволяют раскрыть таланты в той или иной сфере, способствуют гармоничному и всестороннему развитию личности ребенка.

В рамках первого направления с детьми будет заниматься художник-преподаватель из Касимова Марина Дудкина. Она будет учить детей батику, раскроет все секреты ручной росписи по ткани. Это популярный вид искусства во всем мире. С помощью батика можно создать уникальные полотна, которые могут иметь как художественное, так и чисто утилитарное значение, использоваться для создания индивидуального стиля в одежде.

Мастер-класс по современному танцу подготовят преподаватели танцевальной студии «Art-Rise» Рязани, которая объединяет профессиональные команды и танцоров по 25 разным стилям.

На третьем направлении проекта детей приглашают в Окский заповедник в гости к мастеру-керамисту Ольге Шириня. Ольга Алексеевна проведет занятие по лепке глиняной игрушки, где дети проявят фантазию и приобщатся к народному творчеству.

Следующий мастер-класс поможет детям раскрепоститься и почувствовать себя актерами. Это будет урок актерского мастерства, и преподавать его будет Татьяна Овчинникова – актриса театра и кино, выпускница Института русского театра, ведущая занятий «Музыкальный театр» в студии «Артель» в Москве. Татьяна Сергеевна – уроженка нашего города, и она с удовольствием раскроет секреты актерского ремесла перед спасскими мальчишками и девчонками. Итогом занятия станет мини-зарисовка из сказки «Федорино горе».

И в завершении «Творческой мастерской» его руководители и юные участники подготовят творческий отчет, где представят свои работы, покажут, чему они научились, что нового узнали.