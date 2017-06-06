Пожар в сапожковском селе Рязанской области уничтожил две бани и два сарая

В огне никто не пострадал

Сообщение о пожаре в селе Красное Сапожковского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 18 часов 14 минут. Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, огнем уничтожены деревянный хозсарай, кирпичный хозсарай, две деревянные бани.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 единица техники и 15 человека добровольной пожарной дружины Березняковского сельского поселения.