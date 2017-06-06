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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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У школьников в Рязанской области каникулы будут спортивными и игровыми

11:20 / Спорт
У школьников в Рязанской области каникулы будут спортивными и игровыми

В Новомичуринске в День защиты детей запустили новый социальный проект, вовлекающий детей, подростков и молодежи в регулярные занятия физкультурой и спортом. С идеей проекта выступили коллектив ФОКа «Дельфин» и районная детско-юношеская спортивная школа. Директор школы Анна Кашто рассказала, что речь идет о цикле мероприятий, которые будут организованы во дворах многоквартирных домов в период летних каникул. Именно поэтому полное название проекта звучит как «Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на развитие личностных и творческих способностей посредством организации досуга на дворовых территориях».

– Проект возник как своеобразный отклик на призыв главы региона Николая Любимова, – пояснила Анна Кашто. – Он не раз говорил о том, что надо поддерживать не только спорт высоких достижений, но и массовые занятия физкультурой. Тем более важно, чтобы спортом занималось подрастающее поколение. Вот мы и создаем условия для того, чтобы и детям, и подросткам, и молодежи было чем заняться долгими летними днями.

Инициаторов поддержала партия «Единая Россия». Секретарь первичного отделения партии, заслуженный учитель России Александра Кучинова уверена, что у проекта – большое будущее:

– Мы поддержали инициативу «Делай как мы! Делай лучше нас!». Считаю, что это очень верное направление деятельности. На протяжении последних лет мы видим, какое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта среди молодежи. Так, в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» ежегодно ремонтируются спортивные залы в школах, устанавливаются многофункциональные спортивные площадки. В нашем районе такие площадки установлены в Малинищах и Кисьве, а залы отремонтированы в Тырновской, Мамоновской и Погореловской школах. Приглашаю молодежь города Новомичуринска активно присоединиться к реализации нашего социального проекта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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