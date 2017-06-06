Экс-рязанцы штурмуют Континентальную хоккейную лигу

Защитник Егор Цветков и форвард Андрей Рукин, выступавшие последние два сезона за ХК «Рязань», в межсезонье будут пытаться пробиться в составы команд Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Цветков заключил двусторонний контракт со столичным ЦСКА. 21-летний защитник был командирован в ХК «Рязань» клубом-партнером «горожан» в КХЛ «Локомотивом» из Ярославля. За два сезона в «бело-синей» форме провел 75 матчей, набрал 8 (2+6) очков, 42 минуты штрафа, при показателе полезности «-9». Из Рязани Егор вызывался в состав юниорской сборной России.

27-летний Рукин подписал просмотровое соглашение с «Ладой» из Тольятти. В минувшем чемпионате ВХЛ с 14-ю заброшенными шайбами нападающий стал лучшим снайпером ХК «Рязань». Всего за два сезона в составе «горожан» Андрей провел 102 матчей, набрал 45 (22+23) очка, 26 минут штрафа, при показателе полезности «+3».

Напомним, ранее в КХЛ отправились еще два экс-рязанца – контракты с подольским «Витязем» заключили капитан команды Иван Петраков и лучший бомбардир «горожан» в минувшем сезоне Александр Денежкин.