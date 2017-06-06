«Рязань-ВДВ» разгромила «Челси»

К финальному свистку в матче 1/8 финала табло рязанского стадиона высвечивало цифры «7:0» в пользу «десантниц»

О ходе матча рассказали в пресс-службе клуба. Подопечным Константина Климашина удалось забить такой важный в подобных матчах быстрый мяч. Уже на 1-й минуте Елена Данилова получила пас на линии штрафной, развернулась и мощно пробила – голкипер «Челси» Надежда Межакова, имеющая опыт выступлений в составе красногорского «Зоркого», помочь своим партнершам не сумела. А на 7-й минуте Ольга Бойченко красиво закрутила мяч в дальний нижний угол и удвоила результат.

К исходу 20-й минуты матч и вовсе можно было завершать за явным преимуществом хозяек поля. Футболистки «Челси» толи переволновались, толи оказались просто не готовы что-то противопоставить «десантницам». Об атакующих действиях московской команды речи не ведется вовсе – за весь матч они не нанесли ни одного удара даже в сторону рязанских ворот. Не особо получалось у гостей и обороняться – практически каждая атака «Рязани-ВДВ» таила в себе угрозу. Ольга Басанская добила снаряд в цель после прерванного вратарем прострела, схожий мяч оказался на счету Ольги Бойченко (только мяч предварительно ударился о штангу), Елена Данилова головой замкнула навес с углового. Завершился тайм и вовсе полукомичным моментом. В штрафной сбили Бойченко, удар с пенальти Даниловой отразила голкипер, добивание приняла на себя перекладина, а оказавшуюся на подборе Бойченко вновь снесли защитники. Второй за минуту пенальти вновь взялась бить упрямая Данилова и на этот раз уверенно реализовала одиннадцатиметровый.

В перерыве Константин Климашин произвел все регламентированные пять замен разом, дав игровую практику футболисткам ближайшего резерва. Рисунок игры не изменился, хозяйки все так же «висели» на воротах «Челси», разве что рязанские резервистки оказались не столь «кровожадными», да и прицел у «десатниц» во втором тайме несколько сбился – мяч раз за разом свистел рядом с каркасом ворот. На 70-й минуте после удара Арины Колесниковой мяч рикошетом от перекладины побывал-таки за линией ворот, но расслабившаяся бригада арбитров этот момент «проспала».

И все же «Рязань-ВДВ» напоследок порадовала болельщиков еще одним голом, не позволив «Челси» почетно завершить тайм вничью. Та же Колесникова от души вколотила мяч в сетку после полуудара-полупрострела Даниловой. 7:0 – «Рязань-ВДВ» идет дальше. Что и требовалось доказать. В четвертьфинале «десантницы» 22 июня в Москве сыграют с «Чертаново».

Результаты других матчей 1/8 финала: «Академия футбола» (Тамбов) – «Дончанка» (Азов) – 0:3, «Кубаночка» (Краснодар) - СШ (Краснодарский край) – 9:0, «Звезда-2005» (Пермь) – ФК «Уфа» - 8:0, «Торпедо» (Ижевск) – ЦСКА (Москва) – 9:0, ДЮСШ-13 (Ярославль) – «Чертаново» (Москва) – 0:18. Матч «Россиянка» (Московская область) - «Спарта-Свиблово» (Москва) состоится 10 июня.

В 1/4 финала 22 июня встречаются: «Чертаново» - «Рязань-ВДВ», «Дончанка» - «Звезда-2005», ЦСКА – «Кубаночка», «Енисей» - (победитель «Россиянка» - «Спарта-Свиблово»).