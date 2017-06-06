В еще 94 ДТП автовладельцам причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 8822 нарушения правил дорожного движения, задержали 24 водителей в состоянии опьянения, сообщается на сайте регионального УМВД России.
40 человек травмированы и двое погибли в 19 ДТП в Рязанской области за последние 3 дня
12:08 05.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани проверили качество ремонта одной из автодорог
Рязанским мальчишкам и девчонкам устроили праздник