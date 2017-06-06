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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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40 человек травмированы и двое погибли в 19 ДТП в Рязанской области за последние 3 дня

12:08 / Общество

В еще 94 ДТП автовладельцам причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 8822 нарушения правил дорожного движения, задержали 24 водителей в состоянии опьянения, сообщается на сайте регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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