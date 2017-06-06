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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Юный рязанец на авто въехал в дерево

12:13 / Происшествия
Горе-водитель и его пассажиры получили травмы

Происшествие случилось в минувшую субботу примерно в 13 часов 25 минут в областном центре на улице Строителей напротив д.14. Как сообщается на сайте регионального УМВД России, здесь 16-летний юноша, двигаясь на автомобиле «ВАЗ- 2106» со стороны улицы Октябрьский городок в сторону улицы Высоковольтная, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате юный водитель, а также ехавшие с ним два сверстника для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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