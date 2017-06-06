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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области мотоциклист оказался в кювете

12:18 / Происшествия
ДТП случилось вчера вечером в Ряжском районе

Примерно в 20 часов 45 минут на улице села ряжского Подвислово 18-летний житель области, не имея водительского удостоверения, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением и совершил съезд в правый придорожный кювет. На мотоцикле в качестве пассажиров находились мать и младший брат водителя. С полученными травмами все участники происшествия обращались в больницу, сообщается на сайте регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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