В Рязанской области мотоциклист оказался в кювете

ДТП случилось вчера вечером в Ряжском районе

Примерно в 20 часов 45 минут на улице села ряжского Подвислово 18-летний житель области, не имея водительского удостоверения, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением и совершил съезд в правый придорожный кювет. На мотоцикле в качестве пассажиров находились мать и младший брат водителя. С полученными травмами все участники происшествия обращались в больницу, сообщается на сайте регионального УМВД России.