Примерно в 20 часов 45 минут на улице села ряжского Подвислово 18-летний житель области, не имея водительского удостоверения, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением и совершил съезд в правый придорожный кювет. На мотоцикле в качестве пассажиров находились мать и младший брат водителя. С полученными травмами все участники происшествия обращались в больницу, сообщается на сайте регионального УМВД России.
В Рязанской области мотоциклист оказался в кювете
12:18 05.06.2017 / Происшествия
ДТП случилось вчера вечером в Ряжском районе
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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