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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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24 нетрезвых водителя за 3 дня задержаны на дорогах Рязанской области

12:39 / Общество
Еще 5 человек отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения

Результаты профилактической операции рязанской ГИБДД «Нетрезвый водитель» за прошедшие пятницу и выходные опубликованы на сайте регионального УМВД России.

Во время проверки водителей 4 человека будут привлечены к уголовной ответственности, так как попались пьяными за рулем не в первый раз. Максимальное наказание, которое грозит этим нарушителям, – лишение свободы на два года с лишением прав в течение трех лет.

Госавтоинспекция области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от освидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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