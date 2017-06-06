Вчера в Нижнем городском саду развернулись несколько познавательных площадок для взрослых и детей. Организаторы открыли пункты приема отходов на переработку и огородный фримаркет, где можно было поделиться садовыми принадлежностями и растениями. Гости смогли послушать лекции об этичном потреблении, освоить основы йоги, а также поучаствовать в эко-квесте и получить призы. Частью праздника стали игровые площадки, благотворительная ярмарка в пользу бездомных животных и концерт рязанских коллективов.
В рязанском Нижнем городском саду волонтеры посадили клены и граб
12:49 05.06.2017 / Экология
Саженцы сортовых деревьев высадили волонтеры в рамках ежегодного праздника, который устраивает Экологический Рязанский Альянс в День Эколога
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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