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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В рязанском Нижнем городском саду волонтеры посадили клены и граб

12:49 / Экология
Саженцы сортовых деревьев высадили волонтеры в рамках ежегодного праздника, который устраивает Экологический Рязанский Альянс в День Эколога
Автор фото: Татьяна Клемешева | В рязанском Нижнем городском саду волонтеры посадили клены и граб
Фото: Татьяна Клемешева.

Вчера в Нижнем городском саду развернулись несколько познавательных площадок для взрослых и детей. Организаторы открыли пункты приема отходов на переработку и огородный фримаркет, где можно было поделиться садовыми принадлежностями и растениями. Гости смогли послушать лекции об этичном потреблении, освоить основы йоги, а также поучаствовать в эко-квесте и получить призы. Частью праздника стали игровые площадки, благотворительная ярмарка в пользу бездомных животных и концерт рязанских коллективов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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