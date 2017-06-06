Рязанские потребители узнают о том, что «Сделано честно»

Россельхознадзор запускает сайт «Сделано честно» о добросовестных производителях продуктов

Он предназначен для производителей и для потребителей. Об этом со ссылкой на interfax.ru сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в рамках Петербургского международного экономического форума, этот ресурс стал логичным продолжением работы службы с бизнесом по созданию так называемого «списка честных». В него входят предприятия, которые по результатам внезапных проверок признаны безопасными в ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении.

«Эта инициатива стартовала в апреле 2016 года и с тех пор в перечень вошли десятки предприятий», - сказал он.

По его словам, инициатива Россельхознадзора по «выделению добропорядочных участников рынка в специальный перечень, с которым легко сможет ознакомиться любой потребитель, призвана сформировать новый тренд на рынке сельхозпродукции - взаимно честный и открытый подход к производству».

«Список честных» вначале сформировался из молочных предприятий, но его участниками могут стать и представители других отраслей.

Для поддержки экспортной деятельности запускается и англоязычная версия сайта.