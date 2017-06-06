15:23 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
166

Рязанские потребители узнают о том, что «Сделано честно»

13:11 / Актуально
Россельхознадзор запускает сайт «Сделано честно» о добросовестных производителях продуктов

Он предназначен для производителей и для потребителей. Об этом со ссылкой на interfax.ru сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в рамках Петербургского международного экономического форума, этот ресурс стал логичным продолжением работы службы с бизнесом по созданию так называемого «списка честных». В него входят предприятия, которые по результатам внезапных проверок признаны безопасными в ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении.

«Эта инициатива стартовала в апреле 2016 года и с тех пор в перечень вошли десятки предприятий», - сказал он.

По его словам, инициатива Россельхознадзора по «выделению добропорядочных участников рынка в специальный перечень, с которым легко сможет ознакомиться любой потребитель, призвана сформировать новый тренд на рынке сельхозпродукции - взаимно честный и открытый подход к производству».

«Список честных» вначале сформировался из молочных предприятий, но его участниками могут стать и представители других отраслей.

Для поддержки экспортной деятельности запускается и англоязычная версия сайта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани переименуют остановку общественного транспорта

Вопросы обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Рязанской области

На одной из улиц Рязани будет запрещено парковать автомобили

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
12:22
Назначен директор управления Рязанского троллейбуса
12:08
В Рязанской области тушили сарай
11:50
Рязанский спортсмен стал победителем среди юниоров до 18 лет на чемпионате мира по шахматам IPCA
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы