Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера» в Рязани открылся оперой «Князь Игорь»

Как и в прошлом году, погода не благоприятствовала артистам и слушателям. Поэтому в день открытия фестиваля было принято решение провести первый концерт не на территории Рязанского кремля, а в большом зале областной филармонии. Зрители услышали самые знаменитые и популярные арии и музыкальные темы оперы Александра Бородина в исполнении солистов Московского театра «Новая опера» им. Е.В Колобова, Рязанского камерного хора и Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Могучей богатырский характер и непреклонность воплотил в образе Новгород-Северского князя Игоря Святославовича солист Московского театра «Новая опера» Алексей Антонов.

«Новая опера» – один из самых молодых музыкальных театров страны, он основан Евгением Колобовым и ныне носит имя этого выдающегося дирижера. В создании мощного и величественного музыкально-драматического действия принимал участие рязанский камерный хор под управлением Ирины Антоновой и Алексея Ракина. Хору и оркестру (главный дирижер Сергей Оселков) достались самые горячие аплодисменты и крики «браво» за исполнение Половецких плясок.

В афише шестого фестиваля искусств «Кремлевские вечера» шесть концертов. Приглашены заслуженные артисты России Ольга Кабо и Нина Шацкая, Павел Любимцев. Впервые в Рязань приедет хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, выступят и такие известные коллективы, как Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, филармоническая хоровая капелла «Ярославия». Юные дарования, стипендиаты губернатора области и благотворительного фонда «Новые имена», покажут свое искусство вместе с губернаторским симфоническим оркестром. Ближайший концерт «Кремлевских вечеров» состоится завтра, 6 июня. Пушкинский день организатор фестиваля – областная филармония приглашает провести в компании с Павлом Любимцевым, который поведет рязанцев в захватывающее путешествие по сказкам А.С Пушкина.