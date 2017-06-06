С 9 июня начнут действовать платные парковочные места еще на 20 участках центральных улиц в Рязани

Пилотный проект по внедрению платной парковки на улицах Радищева и Праволыбедской, начавшийся 1 августа 2016 года, успешно завершен. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский. По словам Андрея Леонидовича, на этих улицах повысилась средняя скорость движения транспорта, стало меньше нарушений ПДД и дорожных аварий. Повысился уровень сознательности водителей в части правильного паркования автотранспорта.

Администрация Рязани по согласования с правительством области приступила к реализации основного проекта, направленного на организацию платных парковок во всей центральной части Рязани. Если оператором парковок в пилотном проекте выступала дирекция благоустройства города, то для работы в основном проекте фирму выбирали по конкурсу. Конкурс выиграло публичное акционерное общество «Ростелеком». Проект разделен на 4 этапа. Полностью он будет завершен через год, а первый этап стартует уже 9 июня. В этот день на 20 участках улиц Рязани заработают платные парковки. Там, где еще продолжаются дорожные работы и знаки, обозначающие парковку, обернуты полиэтиленом, а разметки пока нет, введение проекта откладывается до окончания ремонтных работ.

По замыслу администрации Рязани, платные парковки, оборудованные на улицах, примыкающих к магистральным в радиусе 500 метров (те, по которым ходит пассажирский транспорт), позволят значительно разгрузить основные транспортные артерии города. Останавливаться вдоль тротуаров на них уже будет запрещено. Администрация верит в то, что пробок станет меньше.

Бесплатно парковками будут пользоваться три категории граждан. Тем, кто проживает в зонах платных парковок, необходимо в МФЦ или управлении транспорта оформить парковочное свидетельство. Перечень документов указан на сайте администрации Рязани. Свидетельство оформят в течение 10 рабочих дней, а действовать он будет 1 год. Вторая категория – инвалиды. Им будет представлено не менее 10 процентов парковочных мест. Бесплатно парковаться будут и водители оперативных служб.

В ходе пилотного проекта было совершено порядка 58 тысяч транзакций и собранные средства, а это около 1 миллиона 200 тысяч рублей получил оператор – дирекция благоустройства города. Водители надеются, что все средства направлены на улучшение инфраструктуры дорожной сети Рязани.