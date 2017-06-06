Рязанские защитники природы пополнили свои ряды «эколятами»

На территории учебно-опытного участка детского эколого-биологического центра сегодня прошел фестиваль «Эколята – молодые защитники природы» для учащихся центра, школ города и представителей школьных лесничеств региона. Все они захотели пополнить ряды тех, кто любит и охраняет природу. Перед тем, как дать клятву активно участвовать в этом деле, ребята выслушали добрые пожелания представителей министерств образования и природопользовании области, а также учащихся школ, волонтеров-экологов. На фестивале звучали песни, дети приняли участие в обучающей игре по станциям «Экологический марафон», конкурсе рисунков на асфальте, посвященном Году экологии.