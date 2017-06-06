15:22 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
152

Рязанские защитники природы пополнили свои ряды «эколятами»

14:45 / Экология
Автор фото: Владимир Проказников | Рязанские защитники природы пополнили свои ряды «эколятами»
Фото: Владимир Проказников.

На территории учебно-опытного участка детского эколого-биологического центра сегодня прошел фестиваль «Эколята – молодые защитники природы» для учащихся центра, школ города и представителей школьных лесничеств региона. Все они захотели пополнить ряды тех, кто любит и охраняет природу. Перед тем, как дать клятву активно участвовать в этом деле, ребята выслушали добрые пожелания представителей министерств образования и природопользовании области, а также учащихся школ, волонтеров-экологов. На фестивале звучали песни, дети приняли участие в обучающей игре по станциям «Экологический марафон», конкурсе рисунков на асфальте, посвященном Году экологии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В рязанском Нижнем городском саду волонтеры посадили клены и граб

Экологический десант высадился в Касимове Рязанской области

О чем рассказали деревья

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
12:22
Назначен директор управления Рязанского троллейбуса
12:08
В Рязанской области тушили сарай
11:50
Рязанский спортсмен стал победителем среди юниоров до 18 лет на чемпионате мира по шахматам IPCA
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы