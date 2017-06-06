Этнографы приглашают познакомиться с бытом рязанцев

В этнографическом центре «Заряна» в поселке Шилово открылась новая экспозиция, рассказывающая о быте жителей рязанских сел и деревень, традиционном народном костюме. В преддверии летних каникул значительно обновилась и основная экспозиция центра, посвященная преданиям, верованиям и сказаниям. Теперь в фойе центра посетителей встречает волшебное дерево Дубровица и Леший.