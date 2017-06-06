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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Этнографы приглашают познакомиться с бытом рязанцев

14:55 / Культура
Автор фото: Светлана Максимова | Этнографы приглашают познакомиться с бытом рязанцев
Фото: Светлана Максимова.

В этнографическом центре «Заряна» в поселке Шилово открылась новая экспозиция, рассказывающая о быте жителей рязанских сел и деревень, традиционном народном костюме. В преддверии летних каникул значительно обновилась и основная экспозиция центра, посвященная преданиям, верованиям и сказаниям. Теперь в фойе центра посетителей встречает волшебное дерево Дубровица и Леший.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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