Полторы тысячи маленьких рязанцев отдохнут в лагере на море

В этом году в результате конкурсного отбора для отдыха детей был выбран санаторно-оздоровительный лагерь «Смена» на черноморском побережье

Сегодня в 12 часов 7 минут с вокзала «Рязань-2» 168 детей отправились отдыхать в Анапу. Ребят с красными и белыми шариками в руках провожали родители под звуки духового оркестра.

Уже через сутки, в 11 часов 20 минут, ребята будут в Анапе. В дороге детей сопровождают специально отобранные проводники и медработники. В вагонах-ресторанах им будет предоставлено горячее питание. На море дети отдохнут 21 день.

Путевки в лагерь предоставляются бесплатно министерством социальной защиты населения детям работающих граждан и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году впервые была организована электронная очередь. Родители и законные представители детей могли подать заявление, придя по месту жительства в органы соцзащиты, или на портале госуслуг.