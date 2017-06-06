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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Полторы тысячи маленьких рязанцев отдохнут в лагере на море

15:03 / Актуально
В этом году в результате конкурсного отбора для отдыха детей был выбран санаторно-оздоровительный лагерь «Смена» на черноморском побережье
Автор фото: Александр Королев | Полторы тысячи маленьких рязанцев отдохнут в лагере на море
Фото: Александр Королев.

Сегодня в 12 часов 7 минут с вокзала «Рязань-2» 168 детей отправились отдыхать в Анапу. Ребят с красными и белыми шариками в руках провожали родители под звуки духового оркестра.

Уже через сутки, в 11 часов 20 минут, ребята будут в Анапе. В дороге детей сопровождают специально отобранные проводники и медработники. В вагонах-ресторанах им будет предоставлено горячее питание. На море дети отдохнут 21 день.

Путевки в лагерь предоставляются бесплатно министерством социальной защиты населения детям работающих граждан и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году впервые была организована электронная очередь. Родители и законные представители детей могли подать заявление, придя по месту жительства в органы соцзащиты, или на портале госуслуг.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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