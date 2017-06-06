Рязанцы отметили праздник Троицы

Традиционные народные гулянья прошли в поселке Шилово. В гости к жителям районного центра приехал песенный коллектив из экопоселения Рязанского района «Кедровый рожок». На празднике работала ярмарка изделий прикладного творчества «Город мастеров», свои услуги предлагали мастера аквагрима, желающие могли отведать горячего чая из настоящего самовара на углях с баранками, ухи из местной рыбы, выступали солисты Дворца культуры, ансамбль «Заряна» одноименного этнокультурного центра, детский коллектив местного детского сада. С праздником собравшихся поздравила заместитель главы района Людмила Агафонова.