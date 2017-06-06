15:24 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
385

В водоемах Рязани стало больше рыбы

15:57 / Экология
Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в один из Борковских карьеров Рязани выпустили 12 тысяч мальков карася
Автор фото: Дмитрий Осинин | В водоемах Рязани стало больше рыбы
Фото: Дмитрий Осинин.

Сделано это для пополнения рыбных запасов озера, его естественной очистки и поддержания экосистемы в городском водоеме.

Годовалые карасики размером с ладонь выращены в «Рязаньрыбпроме» и приспособлены для жизни в естественных условиях. Кроме одного из Борковских карьеров, мальков сегодня выпустили и в небольшой пруд в микрорайоне Недостоево.

В перспективе планируется пополнить рыбой и другие водоемы города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские защитники природы пополнили свои ряды «эколятами»

В рязанском Нижнем городском саду волонтеры посадили клены и граб

Экологический десант высадился в Касимове Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
12:22
Назначен директор управления Рязанского троллейбуса
12:08
В Рязанской области тушили сарай
11:50
Рязанский спортсмен стал победителем среди юниоров до 18 лет на чемпионате мира по шахматам IPCA
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы