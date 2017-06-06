В водоемах Рязани стало больше рыбы

Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в один из Борковских карьеров Рязани выпустили 12 тысяч мальков карася

Сделано это для пополнения рыбных запасов озера, его естественной очистки и поддержания экосистемы в городском водоеме.

Годовалые карасики размером с ладонь выращены в «Рязаньрыбпроме» и приспособлены для жизни в естественных условиях. Кроме одного из Борковских карьеров, мальков сегодня выпустили и в небольшой пруд в микрорайоне Недостоево.

В перспективе планируется пополнить рыбой и другие водоемы города.