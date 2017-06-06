Глава рязанского региона Николай Любимов побывал в селе Шкинь Коломенского района Московской области

Он посадил дерево на памятной аллее в честь освящения храма Сошествия Святого духа

Строительство храма началось в 1794 - м году, а в 1800 - м он был освящён. В 30-х годах ХХ века богослужения в храме прекратились, в 1960 - м храм разорили и использовали как склад. До 1991 года церковь находилась в запустении, а затем чудесным образом была обретена икона Серафима Саровского. С этого времени храм начали восстанавливать. В 1996 году в нем возобновились богослужения. Началась реставрация. В 2007 году храм был включён в федеральную программу финансирования, а ещё через 7 лет был создан попечительский совет, который возглавил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко.

Сегодня отреставрированный храм освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Иувеналий. Он совершил праздничное богослужение, после которого поблагодарил всех меценатов и прихожан за помощь в реставрации здания храма. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, который участвовал в празднике, вручил настоятелю храма ковчег для святых мощей. Владыка передал в дар Александру Беглову икону Богородицы Смоленская и рассказал, что когда-то на месте храма находился сад. В честь престольного праздника прошёл крестный ход, и сегодня у храма вновь появились деревья. Их посадили гости, в числе которых был глава рязанского региона Николай Любимов. В беседе с журналистами врио губернатора сказал, что рассчитывает на то, что его визит к соседям поможет привлечь внимание меценатов и общественности и к нашей области, ведь многие рязанские храмы также нуждаются в реставрации.