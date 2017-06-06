15:27 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
178

Глава рязанского региона Николай Любимов побывал в селе Шкинь Коломенского района Московской области

16:04 / Общество
Он посадил дерево на памятной аллее в честь освящения храма Сошествия Святого духа
Автор фото: Марина Шерфединова | Глава рязанского региона Николай Любимов побывал в селе Шкинь Коломенского района Московской области
Фото: Марина Шерфединова.

Строительство храма началось в 1794 - м году, а в 1800 - м он был освящён. В 30-х годах ХХ века богослужения в храме прекратились, в 1960 - м храм разорили и использовали как склад. До 1991 года церковь находилась в запустении, а затем чудесным образом была обретена икона Серафима Саровского. С этого времени храм начали восстанавливать. В 1996 году в нем возобновились богослужения. Началась реставрация. В 2007 году храм был включён в федеральную программу финансирования, а ещё через 7 лет был создан попечительский совет, который возглавил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко.

Сегодня отреставрированный храм освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Иувеналий. Он совершил праздничное богослужение, после которого поблагодарил всех меценатов и прихожан за помощь в реставрации здания храма. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, который участвовал в празднике, вручил настоятелю храма ковчег для святых мощей. Владыка передал в дар Александру Беглову икону Богородицы Смоленская и рассказал, что когда-то на месте храма находился сад. В честь престольного праздника прошёл крестный ход, и сегодня у храма вновь появились деревья. Их посадили гости, в числе которых был глава рязанского региона Николай Любимов. В беседе с журналистами врио губернатора сказал, что рассчитывает на то, что его визит к соседям поможет привлечь внимание меценатов и общественности и к нашей области, ведь многие рязанские храмы также нуждаются в реставрации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

24 нетрезвых водителя за 3 дня задержаны на дорогах Рязанской области

40 человек травмированы и двое погибли в 19 ДТП в Рязанской области за последние 3 дня

В Рязани проверили качество ремонта одной из автодорог

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
12:22
Назначен директор управления Рязанского троллейбуса
12:08
В Рязанской области тушили сарай
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы