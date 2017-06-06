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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области прошел антинаркотический месячник

16:46 / Общество

Сегодня, 5 июня, в областной прокуратуре состоялось совещание. Оно посвящалось антинаркотическому месячнику «Вместе против наркотиков». В разговоре приняли участие заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев, министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Андрей Диомидов.

В апреле-мае этого года прокуратура области совместно с правоохранительными органами и органами госвласти проводила антинаркотический месячник. Его основной целью была профилактика наркомании и противодействие распространению наркотиков.

По словам Алексея Дикарева, в ходе прокурорских проверок выявлены факты невыполнения сотрудниками медицинских учреждений требований, предъявляемых к диспансерному наблюдению тех, кто находится на учете у врача-нарколога.

К примеру, прокурором Пронского района внесено представление главному врачу Новомичуринской ЦРБ за то, что три человека, стоящие на диспансерном учете, долгое время не осматривались врачом-наркологом, не был организован и их углубленный медицинский осмотр у врача-психотерапевта и медицинского психолога. А в Михайловской ЦРБ оказался не определен перечень сотрудников, имеющих право доступа в помещение, где хранятся наркотические средства и психотропные вещества.

«Мы проводили и профилактическую работу в рамках антинаркотического месячника, – отметил Алексей Дикарев. – На классных часах, родительских собраниях и общешкольных линейках проводили лекции и беседы, транслировали фильмы и видеоролики, раздавали буклеты, содержащие информацию о вреде потребления наркотиков».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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