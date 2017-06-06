На гастрономических фестивалях в Рязанской области ждут гостей из соседних регионов

Об этом глава рязанского региона Николай Любимов сказал сегодня во время музыкально-гастрономического фестиваля в подмосковном селе Шкинь

Уникальный праздник открылся выступлением Русского рогового оркестра, и, пока со сцены звучала классическая музыка, в расположенных неподалёку шатрах шли кулинарное дефиле, различные дегустации и мастер-классы. На празднике в Коломенском районе Подмосковья гостей угощали вкуснейшей пастилой и шоколадом, поили травяным чаем и медовухой и кормили необычным вареньем из огурцов. В торговых рядах можно было приобрести сувениры и попробовать сделать сувенир своими руками. Мастера скопинской керамики также приняли участие в празднике. Сотрудники скопинского центра народных художественных промыслов и ремесел не только привезли на гастрономический фестиваль свою продукцию, но и проводили мастер-классы. Сесть за гончарный круг и под руководством мастера вылепить вазу или блюдо мог любой желающий.

Николай Любимов стал одним из почетных гостей фестиваля. Он осмотрел расположенную здесь выставку и ознакомился с продукцией местных производителей. Глава региона отметил, что подобные праздники активно стимулируют развитие событийного и гастрономического туризма.