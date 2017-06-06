В Рязани из Оки достали труп женщины

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 16.10 спасатели центральной спасательной станции на воде из Оки в районе Рязани подняли тело женщины. К работам привлекали 1 единицу техники, 5 человек центральной спасательной станции на воде.