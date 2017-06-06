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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани из Оки достали труп женщины

17:47 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 16.10 спасатели центральной спасательной станции на воде из Оки в районе Рязани подняли тело женщины. К работам привлекали 1 единицу техники, 5 человек центральной спасательной станции на воде.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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