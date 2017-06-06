Житель Рязанской области украл алюминиевую флягу

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило заявление, что в селе Преображенка Кадомского района со двора похитили алюминиевую флягу.

Полицейские выяснили, что хищение произошло вечером. Когда хозяин садового участка уже находился в доме, неизвестный проник во двор и забрал алюминиевую флягу. Полицейские предположили, что флягу сдадут на вторсырье. Проверив ближайшие пункты приема металлолома, сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенное. Выяснилось, что к хищению причастен ранее судимый житель поселка Кадом. Злоумышленника задержали. Похищенное изъято.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.