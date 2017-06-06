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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Житель Рязанской области украл алюминиевую флягу

17:55 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило заявление, что в селе Преображенка Кадомского района со двора похитили алюминиевую флягу.

Полицейские выяснили, что хищение произошло вечером. Когда хозяин садового участка уже находился в доме, неизвестный проник во двор и забрал алюминиевую флягу. Полицейские предположили, что флягу сдадут на вторсырье. Проверив ближайшие пункты приема металлолома, сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенное. Выяснилось, что к хищению причастен ранее судимый житель поселка Кадом. Злоумышленника задержали. Похищенное изъято.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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