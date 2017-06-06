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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани полицейские задержали наркосбытчиков

18:00 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции в Московском районе города задержали трех человек, как раз в тот момент, когда они на автомобиле «ВАЗ-2110» перевозили очередную партию наркотика. Личности участников преступной группы, которая в Рязани являлась подразделением федерального интернет-магазина по сбыту наркотиков синтетического происхождения, установили. «Закладчиками» оказались неработающие молодые люди 19 – 22 лет. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили 54 грамма пластичного вещества. Также наркотики были изъяты у одного из фигурантов, из тайника в поселке Борки и в гаражном боксе на ул. Северной. Выяснилось, что бокс служил местом изготовления и хранения «криминального товара». Суммарно из незаконного оборота изъято 98 граммов «синтетики».

Установлено, что задержанные не только по найму «работали» на сторонних лиц, но и организовали собственный интернет-магазин. Часть наркотиков, которые они получали через тайники, злоумышленники присваивали и сбывали, рекламируя свои услуги через мобильную рассылку.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой. Проводится расследование. Фигуранты взяты под стражу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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