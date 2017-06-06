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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области проверили качество капремонта домов и деятельность управляющих компаний и ТСЖ

18:05 / Актуально

Как сообщает сайт правительства области, с 29 мая по 2 июня специалисты государственной инспекцией жилищного и строительного надзора области провели 43 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Выявлено 48 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг.

Продолжаются совместные проверки с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по Рязанской области на предмет наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Комиссия проверила 74 дома в Рязани, поселках Сапожок и Сараи, Милославском районе. Утечек газа на внутридомовых газопроводах не выявлено. В 27 многоквартирных домах оформлены заявления на заключение договоров с газовой службой.

Всего с начала года специалисты провели 108 проверок внутридомового газового оборудования. Выявлено 58 нарушений в содержании ВДГО. По выявленным нарушениям выданы соответствующие предписания.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Проверено 14 многоквартирных домов в составе рабочих групп. В двух домах выявлено два нарушения, касающихся организации проведения капитального ремонта. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания для устранения недочетов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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