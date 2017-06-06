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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Доме печати открылась фотовыставка митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Мир красоты»

18:28 / Культура
В Доме печати открылась фотовыставка митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Мир красоты»

Каждый человек создает свой мир. Для кого-то это мир виртуальный, для кого-то мир страстей, для кого-то – забот, трудов, попечений. Я ищу мир красоты, щедро разлитый в природе, и делюсь своими впечатлениями со зрителями, – сказал на открытии экспозиции митрополит.

У главы Рязанской епархии это не первая выставка. Он скромно называет себя любителем и говорит, что, помимо эстетического удовольствия, фотосъемка доставляет ему радость постоянного движения, путешествий по далеким и затерянным уголкам природы.

На фотографиях пейзажи средней полосы России, реки, озера, лесные чащи, мир цветов и растений, неторопливая жизнь насекомых. В каждом кадре передано сердечное чувство созерцания, которое сродни умной молитве.

«Внимание к деталям, искреннее переживание красоты окружающего мира – вот что отличает эти работы», – отметил на открытии выставки председатель рязанской организации Союза фотохудожников России Андрей Павлушин.

«Для меня большой радостью будет, если эти фотографии понравятся и люди захотят иметь их в своих альбомах или украсить ими интерьеры. Пожалуйста, берите эти снимки даром, и пусть они вдохновляют вас на добрые дела и созерцание прекрасного», – заключил митрополит Марк.

Фото Димитрия Соколова и Александра Королева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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