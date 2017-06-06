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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Спортивная площадка теперь есть в поселке Авангард Рязанской области

18:51 / Общество
Спортивная площадка теперь есть в поселке Авангард Рязанской области

В поселке Авангард в первый день лета, несмотря на не совсем летнюю погоду, состоялся веселый праздник, объединивший как взрослую часть населения, так и совсем юное подрастающее поколение: на Центральной площади поселка открыли новую спортивно-игровую площадку, дав старт большому проекту благоустройства территории и организации досуга детей и подростков.

Создание комфортной среды, повышение качества жизни людей, создание условий для всестороннего развития детей – основные задачи, которые ставит глава региона Николай Любимов. Эти задачи решаются не только усилиями региональной и муниципальной власти, но и с помощью инициатив, которые проявляют люди на местах. Проект, стартовавший в Чучковском районе, – один из ярких примеров успешного взаимодействия власти, предпринимательства и общества.

– Наш поселок достаточно молодой, – рассказывает один из инициаторов проекта, депутат Ункосовского сельского поселения от партии «Единая Россия» Анастасия Сапыгина. – С каждым годом растет число молодых семей, и детей становится больше. Возникает потребность в оборудовании мест, где можно погулять с детьми. Желание построить спортивную игровую площадку, современную, оборудованную мы вынашивали давно. А когда руководитель области Николай Любимов приехал в наш район, и мы услышали, какие задачи он ставит, мы решили действовать – обратились в муниципальную администрацию, местное отделение партии «Единая Россия», в наше самое крупное предприятие – ООО «Ока Молоко» и везде получили поддержку. Сообща мы выбрали место для застройки, провели не один субботник, расчищая территорию, а потом и с монтажом площадки, купленной для нас предприятием, помогали. И вот это яркое сооружение выросло прямо на глазах. Ну чем не сказка? А ведь сказки нам всем нужны, чтобы верить в добро, счастье и справедливость. Спасибо руководству ООО «Ока Молоко» за понимание и поддержку.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июня 2017 года
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